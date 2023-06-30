У Польщі правоохоронці затримали російського спортсмена за підозрою у шпигунстві на користь РФ.

Джерело: генеральний прокурор та міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро у Twitter та видання PAP.

“Російські шпигуни потрапляють один за одним! Черговий успіх слідчих Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки. Затримано шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена”, – повідомив Збігнєв Зьобро.

За його словами, це вже 14 затриманий член шпигунської мережі, викритий в межах розслідування, яке веде Агентство внутрішньої безпеки.

“Затриманий є громадянином Росії, професійним спортсменом хокейного клубу першої ліги. Він виконував у Польщі завдання на замовлення іноземної спецслужби, яке включало розвідку об’єктів критичної інфраструктури в кількох воєводствах” – повідомили агентству PAP в офісі Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Зазначимо, що у березні цього року, у Польщі затримали російського шпигуна. Іноземцю, який зізнався у шпигунстві на користь Росії, загрожує до 10 років позбавлення волі. Як повідомляє окружна прокуратура в Гданську, він перебуває у країні з січня.

Громадянин іноземної держави під час допиту визнав себе винним у шпигунстві на користь Росії та описав обставини свого вербування російською спецслужбою.

Польська влада заарештувала його на 3 місяці, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Згідно з висновками слідства, чоловік збирав та передавав Росії інформацію, зокрема й про критичну інфраструктуру в Поморському та Куявсько-Поморському воєводстві, а також про діяльність відомств безпеки.

Підозрюваного схилили до шпигунської діяльності на території Польщі. Чоловік виконував завдання на замовлення російської служби щонайменше з січня 2023 року.