У Польщі прикордонники затримали українця, який перевозив 27 нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє пресслужба Польської прикордонної служби у Twitter.

Прикордонники затримали українця біля кордону з Білоруссю. Він перевозив громадян Іраку у вантажному відсіку мікроавтобуса.

“Сьогодні, 17 жовтня, прикордонники з відділу ПС в Мельнику затримали поблизу населеного пункту Радзівіллув громадянина України, який вантажівкою популярної кур’єрської компанії перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку”, – заявила пресслужба.

Dziś tj.17.10 funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku zatrzymali w ok.m. Radziwiłłów obywatela Ukrainy, który samochodem dostawczym należącym do popularnej firmy kurierskiej przewoził 27 nielegalnych imigrantów z Iraku. #zgranicy #PodlaskiOSG pic.twitter.com/3ERw2NJ7nq — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 17, 2021