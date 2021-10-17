Про це повідомляє пресслужба Польської прикордонної служби у Twitter.
Прикордонники затримали українця біля кордону з Білоруссю. Він перевозив громадян Іраку у вантажному відсіку мікроавтобуса.
“Сьогодні, 17 жовтня, прикордонники з відділу ПС в Мельнику затримали поблизу населеного пункту Радзівіллув громадянина України, який вантажівкою популярної кур’єрської компанії перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку”, – заявила пресслужба.
Dziś tj.17.10 funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku zatrzymali w ok.m. Radziwiłłów obywatela Ukrainy, który samochodem dostawczym należącym do popularnej firmy kurierskiej przewoził 27 nielegalnych imigrantów z Iraku. #zgranicy #PodlaskiOSG pic.twitter.com/3ERw2NJ7nq
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 17, 2021
- Нагадаємо, Польща протягом двох років планує витратити понад $400 млн на паркан на кордоні з Білоруссю. Причиною стала нелегальна міграція — через країну проходять транзитні потоки мігрантів до Німеччини.
- Раніше Литва та Латвія вже розпочали будівництво “стіни” на кордоні з Білоруссю для запобігання нелегальній міграції.
- На початку вересня Польща ввела надзвичайний стан на кордоні через потік мігрантів з Білорусі.