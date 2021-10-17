Про це повідомляє пресслужба Польської прикордонної служби у Twitter.

Прикордонники затримали українця біля кордону з Білоруссю. Він перевозив громадян Іраку у вантажному відсіку мікроавтобуса.

“Сьогодні, 17 жовтня, прикордонники з відділу ПС в Мельнику затримали поблизу населеного пункту Радзівіллув громадянина України, який вантажівкою популярної кур’єрської компанії перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку”, – заявила пресслужба.