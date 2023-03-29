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У Польщі збільшать виробництво боєприпасів

Уряд Польщі ухвалив програму збільшення виробництва боєприпасів. Водночас заводи, котрі виробляють боєприпаси калібру 155 або 120 мм, можуть продавати їх одразу.

Четвер, 30 березня 2023, 00:28
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Про це інформує PolskieRadio.

Так, польський уряд ухвалив Національну програму щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів. Розвивати виробничі потужності в Польщі закликали державні та приватні компанії.

Зауважується, що заводи, які виробляють боєприпаси калібру 155 або 120 мм, можуть продавати їх одразу, оскільки попит у рази перевищує виробничі потужності Франції, Німеччини чи інших країн ЄС.

Тому затвердили програму, яка спонукатиме приватні структури, державні компанії, а також іноземні фірми швидко забезпечити потребу у боєприпасах.

Мовиться про декілька заводів, які будуть побудовані в різних частинах країни. Проєкти мають реалізувати в короткостроковій перспективі.

Зауважимо, 20 березня угоду про спільні закупівлі підписало 17 країн ЄС і Норвегія. Польща приєдналася до спільних євросоюзних закупівель боєприпасів для України, після того, як завершила внутрішні процедури.

Водночас Польща переконує ЄС збільшити фонд для озброєння України.

Своєю чергою, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що у російського лідера Володимира Путіна немає найближчих планів щодо миру. Тому, глава Альянсу закликав Захід підготуватися до постачання Києву військової допомоги протягом тривалого часу.

Теги: боєприпаси, виробництво боєприпасів, Польща, рішення, уряд Польщі

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