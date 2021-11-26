Опис знахідки опублікував науковий журнал Scientific Reports.
“Ця прикраса говорить про надзвичайні творчі здібності людей, які тут жили, а також про їхнє вміння користуватися знаряддями праці. Товщина підвіски становить лише 3,7 мм, що говорить про неймовірну спритність, з якою в ній були зроблені отвори та накреслені візерунки”, – розповіла Віолетта Новачевська, науковий співробітник Вроцлавського університету.
Радіовуглецевий аналіз показав, що вік артефакту становить близько 41,5 тис. років. Виявляється, її виготовили перші кроманьйонці Європи, а не неандертальці, які на той час вже вимерли.
Припускається, що ці візерунки врешті складаються в діаграму фаз Місяця або лічильну табличку.
Схожі, але менш давні прикраси були раніше знайдені антропологами в інших регіонах Європи.
Це говорить на користь того, що традиції їх виготовлення могли спонтанно з’явитися наприкінці палеоліту одразу в кількох регіонах Європи, а не в одній її точці, як вважало чимало антропологів раніше.
- Нагадаємо, нещодавно у передмісті стародавнього римського міста Помпеї (нинішня територія Італії) виявили ідеально неушкоджену кімнату, в якій жили раби – вона пролила світло на життя та побут представників цієї соціальної верстви.