У польській печері Стайня вчені знайшли найдавнішу з відомих науці ювелірних прикрас. Це підвіска зі слонової кістки, якій понад 41,5 тис. років.

Опис знахідки опублікував науковий журнал Scientific Reports.

“Ця прикраса говорить про надзвичайні творчі здібності людей, які тут жили, а також про їхнє вміння користуватися знаряддями праці. Товщина підвіски становить лише 3,7 мм, що говорить про неймовірну спритність, з якою в ній були зроблені отвори та накреслені візерунки”, – розповіла Віолетта Новачевська, науковий співробітник Вроцлавського університету.

Радіовуглецевий аналіз показав, що вік артефакту становить близько 41,5 тис. років. Виявляється, її виготовили перші кроманьйонці Європи, а не неандертальці, які на той час вже вимерли.

Припускається, що ці візерунки врешті складаються в діаграму фаз Місяця або лічильну табличку.

Схожі, але менш давні прикраси були раніше знайдені антропологами в інших регіонах Європи.

Це говорить на користь того, що традиції їх виготовлення могли спонтанно з’явитися наприкінці палеоліту одразу в кількох регіонах Європи, а не в одній її точці, як вважало чимало антропологів раніше.