Про це повідомляє 16-та механізована дивізія у Twitter.
Солдат був смертельно поранений кулею у голову. 22-річний військовослужбовець проходив службу в 9-ій танковій кавалерійській бригаді в Бранево Вармінсько-Мазурському воєводстві.
Загиблий напередодні не з’явився на інструктаж за місцем служби. Його тіло розшукали за кілька годин в парку біля навчального центру в Біловежі, де мешкають солдати. Справу розслідують Військова поліція та прокуратура.
“Інцидент стався перед тим, як військовий приступив до зміни. Родині бійця повідомили про це із психологом”, — додали у повідомленні.
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