У польському нацпарку у Біловежі знайшли застреленого молодого військовослужбовця. Національний природний парк у Підляському воєводстві Польщі знаходиться за чотири кілометри від польсько-білоруського кордону.

Про це повідомляє 16-та механізована дивізія у Twitter.

Солдат був смертельно поранений кулею у голову. 22-річний військовослужбовець проходив службу в 9-ій танковій кавалерійській бригаді в Бранево Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Загиблий напередодні не з’явився на інструктаж за місцем служби. Його тіло розшукали за кілька годин в парку біля навчального центру в Біловежі, де мешкають солдати. Справу розслідують Військова поліція та прокуратура.