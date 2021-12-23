Відповідне розпорядження оприлюднив Урядовий законодавчий центр (RCL) Республіки Польща.
Нововведення стосуються всіх працівників сфери охорони здоров’я, зокрема і працівників медзакладів, фармацевтів, студентів медичних вишів.
Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я Польщі, 21 грудня в країні зафіксували рекорд смертності від коронавірусу – померли 775 людей. З них 73% були невакцинованими. Середній вік померлих становить 75 років. Від початку пандемії COVID-19 забрав життя у понад 93 тис. людей.
Раніше, з 14 грудня 2021 року, в Польщі розпочали вакцинацію дітей віком 5-11 років. На сьогодні у країні вакцинувалося майже 21 млн осіб.
- Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 7 312 нових випадків захворювання COVID-19. Зокрема, захворіло 585 дітей та 182 медпрацівники.
- З 22 грудня 2021 року МОЗ запровадила вакцинацію третьою дозою для медиків і співробітників будинків інтернатного типу.