Всі медпрацівники у Польщі мають вакцинуватися проти COVID-19 до 1 березня 2022 року. У разі відмови вони не зможуть працювати у медичній сфері.

Відповідне розпорядження оприлюднив Урядовий законодавчий центр (RCL) Республіки Польща.

Нововведення стосуються всіх працівників сфери охорони здоров’я, зокрема і працівників медзакладів, фармацевтів, студентів медичних вишів.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я Польщі, 21 грудня в країні зафіксували рекорд смертності від коронавірусу – померли 775 людей. З них 73% були невакцинованими. Середній вік померлих становить 75 років. Від початку пандемії COVID-19 забрав життя у понад 93 тис. людей.

Раніше, з 14 грудня 2021 року, в Польщі розпочали вакцинацію дітей віком 5-11 років. На сьогодні у країні вакцинувалося майже 21 млн осіб.