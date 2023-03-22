Сьогодні, 22 березня, до Польщі доставили танки та гаубиці, які вона раніше придбала у Південної Кореї.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

“Польське військо стає сильнішим! Сьогодні вранці до порту Гдиня прибули ще 12 гаубиць К9 та 5 танків К2, які ми замовили минулого року у Південної Кореї. Це значне посилення потенціалу наших артилерійських та бронетанкових військ”, – заявив Маріуш Блащак.

Крім того, за інформацією видання PAP, міністр оборони Польщі розповів, що танки та гаубиці надійдуть на озброєння 16-ї механізованої дивізії у Вармінсько-Мазурському воєводстві, яке межує на кордоні з Калінінградською областю РФ.

“Ми створюємо силу, яка могла б стримати агресора. Путін має декілька разів подумати, перш ніж вирішить ухвалити помилкове рішення напасти на Польщу, тому що польські Збройні сили стають сильнішими й отримують сучасне озброєння”, – наголосив Маріуш Блащак.

Зазначимо, що нещодавно посол Польщі у Франції Ян Емерік Росцишевський заявив, що Польща може вступити у війну проти РФ. Він пояснив, що Україна має відстояти свою незалежність, інакше “Варшава змушена буде вступити у конфлікт”.

На запитання журналістів щодо перекидання винищувачів МІГ-29 з Польщі та Словаччини в Україну, у контексті того, чи, мовляв, не приведе це до ескалації конфлікту, Росцишевський наголосив, що “напруженість посилюється не НАТО, Польщею, Францією чи Словаччиною, а тим, що РФ напала на Україну”. Він додав, що це саме “РФ вдирається, вбиває людей, викрадає українських дітей”.

“Або Україна сьогодні відстоюватиме свою незалежність, або ми будемо змушені вступити у цей конфлікт, тому що наші головні цінності, як основа нашої цивілізації, нашої культури – будуть у небезпеці. Тому у нас просто не залишиться іншого вибору, окрім як вступити у війну”, – пояснив дипломат.