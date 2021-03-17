У Польщі з 20 березня до 9 квітня оголосили повний локдаун у зв'язку з поширенням COVID-19.

Відповідне рішення під час пресконференції озвучив міністр охорони здоров’я країни Адам Недзельский, повідомляє кореспондент #Букв.

Цьогоріч Великдень у римо-католиків припадає на 4 квітня. Таким чином Польща вдруге поспіль відзначатиме це свято під час локдауну.

Зокрема, найближчої суботи свою діяльність мають тимчасово припинити:

торгові центри (виключення — продуктові магазини, аптеки та магазини з косметикою і товарами для дому, газетні кіоски, книгарні, зоо- та будівельні магазини, перукарні, салони оптики, банківські відділення та пральні);

готелі (дозволяється розміщення робітників, а також бізнес-подорожувальників);

театри, музеї, художні галереї (для відвідувачів);

кінотеатри;

басейни;

сауни, солярії, лазні;

казино;

фітнес-клуби та спортзали.

Варто додати, що починаючи з 12 жовтня у Польщі призупинено діяльність для відвідувачів усіх закладів харчування. Це означає, що ресторани, кав’ярні, бари та кафе можуть працювати тільки на винос. Також залишаються у дії впроваджені раніше обмеження для продуктових магазинів та поштових відділень: 1 особа на 10 кв.м. у приміщеннях площею до 100 кв. м та 1 особа на 15 кв. м – у приміщеннях площею понад 100 кв. метрів.

Крім того, обмеження стосуються й масових зібрань, у тому числі й вдома. Наразі до себе у гості можна запросити максимально 5 осіб, не враховуючи тих, хто живе у помешканні.

Учні 1-3 класів з наступного тижня також повертаються до дистанційного навчання. Міністр Недзельский звернувся до працедавців з проханням у міру можливості забезпечити працівникам дистанційну роботу.

Міністерство охорони здоров’я своєю чергою повідомило, що різке зростання захворюваності на COVID-19 пов’язане передусім з британським штамом — його виявили у 52% нових випадків зараження.

Сьогодні, 17 березня, у Польщі повідомили про 25 052 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом, а також про 453 смертей.

Станом на середу у Польщі вакциновано понад 3 млн осіб, з них понад 1,6 млн отримали 2 дози вакцини. Вакцинація відбувається препаратами Pfizer та Oxford/AstraZeneca.