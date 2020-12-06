Генеральний прокурор Польщі звернувся до конституційного суду країни з заявою про невідповідність конституції Комуністичної партії Польщі (КПП).

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

“Комуністична партія Польщі, серед іншого, використовувала в своїй програмі та діяльності тоталітарні методи і практику комунізму, що є несумісним з польською конституцією”, – йдеться в повідомленні.

Прокуратура вважає, що члени Комуністичної партії Польщі підривають існуючий демократичний порядок.

“Цілі КПП ідентичні цілям інших комуністичних партій, які здійснювали тоталітарну владу в комуністичних державах ХХ століття. Її члени відкрито закликають до революції, подібної Жовтневої революції в Росії”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в програмі партії стверджується, що “пролетаріат не може просто взяти під контроль буржуазний державний апарат, наприклад, за допомогою парламентських виборів”.

“Щоб усунути класову нерівність, необхідно скинути капіталістичну власність і замінити її суспільною власністю”, – йдеться в програмі.

Варто відзначити, що в Україні з 2015 року діє закон “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Згідно з цим документом, в Україні заборонено виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів.