Польська прокуратура розслідує можливе місце масового поховання, виявлене цього місяця недалеко від колишнього нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Місцевий житель помітив близько 12 людських черепів і безліч кісток на березі річки Сола, що протікає через польське південне місто Освенцим.

Рештки з’явилися на поверхні після того, як рівень води в річці впав.

Зараз на місці працюють поліція і прокуратура, які мають з’ясувати, чи можуть рештки бути пов’язані із колишнім табором смерті. Про знахідку повідомили Державний інститут національної пам’яті, який займається вивченням і розслідуванням злочинів Другої світової війни і комуністичної епохи.

Під час Другої світової війни, з 1940 по 1945 роки, понад 1,1 мільйона людей були вбиті в Освенцимі. Більшість жертв були євреями, поляками, ромами, російськими солдатами і німецькими політичними в’язнями. Більшість тіл були спалені в крематоріях табору.