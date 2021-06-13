Про це повідомляє агентство Associated Press.
Місцевий житель помітив близько 12 людських черепів і безліч кісток на березі річки Сола, що протікає через польське південне місто Освенцим.
Рештки з’явилися на поверхні після того, як рівень води в річці впав.
Зараз на місці працюють поліція і прокуратура, які мають з’ясувати, чи можуть рештки бути пов’язані із колишнім табором смерті. Про знахідку повідомили Державний інститут національної пам’яті, який займається вивченням і розслідуванням злочинів Другої світової війни і комуністичної епохи.
Під час Другої світової війни, з 1940 по 1945 роки, понад 1,1 мільйона людей були вбиті в Освенцимі. Більшість жертв були євреями, поляками, ромами, російськими солдатами і німецькими політичними в’язнями. Більшість тіл були спалені в крематоріях табору.
- Раніше повідомлялося, що у віці 98 років помер Давид Душман, останній солдат, який брав участь у визволенні полонених з нацистського табору смерті в Освенцимі.