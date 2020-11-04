Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про введення сурових карантинних обмежень у країні через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

Відповідну заяву він зробив сьогодні на прес-конференції, повідомляє польське видання gazeta.pl.

Так, із суботи будуть закриті магазини в торговельних центрах, крім продуктових і аптек. Також із понеділка учні 1-3 класів залишаються вдома. Закриваються кінотеатри і готелі.

“Після тривалого обговорення з членами уряду, експертами та аналітиками ми дійшли висновку про необхідність посилити методи безпеки. Ми відправляємо на дистанційне навчання 1-3 класи. Продовжуємо період дистанційного навчання для старшокласників до 29 листопада”, – сказав Моравецький.

За його словами, також будуть закриті кінотеатри, галереї, всі заклади культури.

“Ми хочемо знизити соціальну мобільність, тому що це єдиний спосіб реалізувати стратегію боротьби з пандемією”, – уточнив голова польського уряду.

У свою чергу готелі будуть доступні тільки для людей, які подорожують з метою ведення бізнесу

Прем’єр-міністр Польщі повідомив, що введення заборони на пересування громадян можливе в разі, якщо рівень захворюваності досягне 75 випадків на 100 000 осіб. Якщо введені обмеження не принесуть результату, такий рівень захворюваності може бути досягнутий протягом 7-10 днів.

Як повідомляє телеканал TVN 24, зараз уся Польща знаходиться в червоній зоні. Це означає, що в публічних місцях обов’язково слід надягати рукавиці або дезінфікувати руки, а також прикривати рот і ніс (носити маски). Також діє обмеження на перебування людей у магазинах і на пошті. З понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00 в магазинах, аптеках і на пошті можуть перебувати тільки люди старше 60 років. Закрито ресторани, бари і кафе. Вони можуть працювати на винос. Крім того, припинена діяльність басейнів, аквапарків і тренажерних залів.

Варто відзначити, що в середу, 4 листопада, було встановлено рекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом у Польщі – 24 692 особи.

Всього з початку епідемії в країні виявили 439 536 хворих, 6 475 осіб стали жертвами вірусу.