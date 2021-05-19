На прикордонних переходах в Польщі будуть вакцинувати проти коронавірусу українців, які приїжджають на роботу.

Про це повідомляє місцеве видання Wirtualna Polska.

“Це буде своєрідним фільтром проти занесення коронавірусу ззовні. Ми вже щодня фіксуємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, теж повинні бути вакциновані, це посилить нашу захист”, – заявив керівник медичного центру в Ряшеві, один з організаторів кампанії вакцинації в Підкарпатті, професор Станіслав Мазур.

Він додав, що українцям, які приїжджають до Польщі, буде запропонована вакцина Johnson&Johnson.

За словами Мазура, використання одноразового препарату дозволить уникнути можливих ускладнень при організації прийому другої дози.

“Ми отримали багато сигналів від роботодавців про те, що вони хочуть такі щеплення. Компанії, які наймають іноземців на будівництво, сезонні роботи, побоюються спалаху коронавірусу, яка в подальшому блокує роботу. Чекаємо замовлених доз і відразу після цього приступимо до вакцинації”, – резюмував керівник медичного центру в Ряшеві.