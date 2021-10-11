Поляки, які підтримують членство країни в ЄС, вийшли на масові протести, побоюючись виходу з блоку.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Протести організували після того, як у четвер Верховний суд Польщі ухвалив, що ключові статті закону Євросоюзу “несумісні” з польською Конституцією.

Мітинги пройшли більш ніж у 100 містах, і близько 100 000 людей зібралися лише у Варшаві. У демонстраціях взяли участь опозиційні політики, активісти і артисти.

Рішення суду фактично відхилило основний принцип, за яким право ЄС має пріоритет над національним законодавством.

Прем’єрміністр Польщі Матеуш Моравецкій виступив на захист постанови: “У нас такі ж права, як і у інших країн. Ми хочемо, щоб ці права дотримувалися”.

При цьому він запевнив, що “місце Польщі є і буде в європейській родині націй”. Його партія заявила, що у неї немає планів щодо того, що деякі вже називають Polexit.