Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Протести організували після того, як у четвер Верховний суд Польщі ухвалив, що ключові статті закону Євросоюзу “несумісні” з польською Конституцією.
Мітинги пройшли більш ніж у 100 містах, і близько 100 000 людей зібралися лише у Варшаві. У демонстраціях взяли участь опозиційні політики, активісти і артисти.
Рішення суду фактично відхилило основний принцип, за яким право ЄС має пріоритет над національним законодавством.
Прем’єрміністр Польщі Матеуш Моравецкій виступив на захист постанови: “У нас такі ж права, як і у інших країн. Ми хочемо, щоб ці права дотримувалися”.
При цьому він запевнив, що “місце Польщі є і буде в європейській родині націй”. Його партія заявила, що у неї немає планів щодо того, що деякі вже називають Polexit.
- У січні набуло чинності жовтневе рішення Конституційного Суду Польщі, яке зобов’язує владу на законодавчому рівні обмежити й без того обмежений перелік обставин, за яких жінки можуть легально перервати вагітність.