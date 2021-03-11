У Польщі за минулу добу зареєстрували понад 21 045 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим показником з листопада. Двом великим регіонам країни загрожує локдаун.

Про це повідомляє сайт RMF24.

За добу, 10 березня, в Польщі померли 375 хворих. У 99 випадках причиною смерті вважають COVID -19, в інших – ускладнення інших хронічних хвороб внаслідок коронавірусу.

Зростання захворювань коронавірусів в Польщі триває не перший тиждень. Напередодні в країні зафіксували 17 260 хворих за добу – це рекорд з початку року.

Зараз в лікарнях перебувають 18 686 пацієнтів, з них 1929 – у важкому стані.

Найгірша ситуація в двох великих регіонах – Мазовецькому і Сілезькому воєводствах. Тепер уряд розглядає питання посилення там карантинних заходів – як, наприклад, сталося з Вармінсько-Мазурським воєводством, де закрито школи, готелі, торгові центри, кінотеатри і спортзали.