Про це повідомляє польське видання The first News.
У листопаді 2020 песика взяв до себе волонтер з польського міста Гдині. Тоді Гері, мабуть, вирішив, що у нього нарешті з’явилася справжня сім’я. Пес дуже здружився з маленькою донькою господарів будинку. Але через три тижні псу вдалося знайти нового господаря – літній чоловік з іншого міста був готовий забрати до себе Гері.
Чоловік вирішив, що йому з псом буде добре на пенсії.
Так, собаку відвезли в місто Жуково. Але Гері сильно сумував за волонтером і його сім’єю. І на одній з прогулянок пес просто вирвався з нашийника і втік.
Від Жуково до Гдині на машині 40 хвилин, але сліпому собаці знадобилося п’ять днів, аби дійти.
Всі небайдужі допомагали в пошуках собаки, в Інтернеті розмістили оголошення.
Потім повідомили, що через три дні Гері був помічений в селищі Баніно.
Один з дітей, з яким подружився Гері, почав свою власну пошуково-рятувальну операцію з друзями, які врешті-решт знайшли його сплячим в місцевому лісі всього в декількох метрах від будинку волонтера.
Керівник притулку, де жив Гері, сказала, що сліпий собака подолав “майже 30 кілометрів на морозі за п’ять днів, щоб повернутися додому”.
“Гері вибрав свою сім’ю, і ми поважаємо його рішення. Він більше не доступний, тому що назавжди залишиться зі своїми тимчасовими опікунами. Літній чоловік, який його забрав, також розуміє ситуацію, і ми будемо шукати для нього нового друга”, – зазначили в притулку.
- Два роки тому шотландець Дін Ніколсон вирішив вирушити у навколосвітню подорож на велосипеді, щоб потім своїм друзям було що розповісти. Але під час подорожі чоловік підібрав маленьке кошеня – відтоді вони мандрують країнами разом.