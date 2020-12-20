У Польщі сліпий 12-річний пес по кличці Гері за п'ять днів пройшов 18 миль (близько 30 км), щоб повернутися до свого колишнього господаря - волонтера, у якого він був на перетримці.

Про це повідомляє польське видання The first News.

У листопаді 2020 песика взяв до себе волонтер з польського міста Гдині. Тоді Гері, мабуть, вирішив, що у нього нарешті з’явилася справжня сім’я. Пес дуже здружився з маленькою донькою господарів будинку. Але через три тижні псу вдалося знайти нового господаря – літній чоловік з іншого міста був готовий забрати до себе Гері.

Чоловік вирішив, що йому з псом буде добре на пенсії.

Так, собаку відвезли в місто Жуково. Але Гері сильно сумував за волонтером і його сім’єю. І на одній з прогулянок пес просто вирвався з нашийника і втік.

Від Жуково до Гдині на машині 40 хвилин, але сліпому собаці знадобилося п’ять днів, аби дійти.

Всі небайдужі допомагали в пошуках собаки, в Інтернеті розмістили оголошення.

Потім повідомили, що через три дні Гері був помічений в селищі Баніно.

Один з дітей, з яким подружився Гері, почав свою власну пошуково-рятувальну операцію з друзями, які врешті-решт знайшли його сплячим в місцевому лісі всього в декількох метрах від будинку волонтера.

Керівник притулку, де жив Гері, сказала, що сліпий собака подолав “майже 30 кілометрів на морозі за п’ять днів, щоб повернутися додому”.

“Гері вибрав свою сім’ю, і ми поважаємо його рішення. Він більше не доступний, тому що назавжди залишиться зі своїми тимчасовими опікунами. Літній чоловік, який його забрав, також розуміє ситуацію, і ми будемо шукати для нього нового друга”, – зазначили в притулку.