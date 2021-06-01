Про це пише американське видання The Verge.
Проєкт з великим круглим екраном у вигляді двері й камерами був розроблений і реалізований протягом 5 років – ним займалися дизайнери та співробітники Центру творчості та інновацій Вільнюського технічного університету Гедиміна.
Розробники вважають, що “портали” – своєрідний цифровий міст, що з’єднує Вільнюс та Люблін. Творці планують встановлювати подібні споруди по всьому світу.
За словами одного з інженерів, Бенедіктаса Гіліса, вони спеціально обрали мінімалістичний дизайн у вигляді кола, оскільки це добре відомий і впізнаваний науково-фантастичний символ.
Проєкт має на меті привернути увагу спільноти й заохотити громадський рух до соціальних експериментів, несподіваних реакцій, а у довгостроковій перспективі – до єдності різних культур та їхніх народів.
- Раніше повідомлялося, що французькі інженери вирішили з’єднати частини двох пошкоджених атомних підводних човнів для створення нового.