Про це повідомили у пресслужбі Центрального антикорупційного бюро Польщі.
“Оперативники вилучили готівку в розмірі більш ніж 4 мільйони злотих, у тому числі 536 тисяч євро, 470 тисяч доларів і 30 тисяч злотих (8 тисяч доларів)”, – йдеться у повідомленні.
Також слідчі заарештували інше майно Новака: дві квартири загальною вартістю 2 мільйони злотих (близько 550 тисяч доларів), автомобіль Land Rover та інші матеріальні цінності.
У бюро підкреслили, що виявлені гроші і автомобіль пов’язані з корупційними злочинами, вчиненими Новаком.
- Раніше антикорупційні органи України та Польщі провели обшуки на території двох країн в рамках розслідування діяльності колишнього очільника “Укравтодору” Славоміра Новака.
- Польський суд заарештував колишнього главу “Укравтодору” Славоміра Новака. Його взяли під варту терміном на три місяці.
- 11 вересня польський суд відхилив прохання випустити колишнього главу “Укравтодору” Славоміра Новака під заставу.