Про це повідомили у пресслужбі Центрального антикорупційного бюро Польщі.

“Оперативники вилучили готівку в розмірі більш ніж 4 мільйони злотих, у тому числі 536 тисяч євро, 470 тисяч доларів і 30 тисяч злотих (8 тисяч доларів)”, – йдеться у повідомленні.

Також слідчі заарештували інше майно Новака: дві квартири загальною вартістю 2 мільйони злотих (близько 550 тисяч доларів), автомобіль Land Rover та інші матеріальні цінності.

У бюро підкреслили, що виявлені гроші і автомобіль пов’язані з корупційними злочинами, вчиненими Новаком.