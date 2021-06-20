На польській трасі поблизу Щецина сталася масштабна ДТП за участю двох евакуаторів з військовою технікою. Внаслідок події загорілися танки.

Про це повідомляють видання Interia та Wszczecinie.

Так, у суботу, 19 червня, у Польщі на трасі поблизу Щецина зіткнулися два евакуатори й платформи, які перевозили бойову техніку. Від зіткнення сталася пожежа, яка перекинулася на танки Т-72М1.

“Внаслідок цього інциденту рух на автомагістралі в бік кордону було заблоковано. Після того, як пожежу було ліквідована, водії двох вантажівок поїхали в лікарню на діагностику”, – повідомили пожежники порталу Interia.