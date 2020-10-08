Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє видання Wiadomosci.
За останню добу в Польщі підтвердили 4280 заражень. Це новий рекорд. Тепер по всій країні діятимуть правила жовтої зони.
“До нас прийшла друга хвиля, і ми повинні рішуче їй протистояти”, – сказав Моравецький.
Він запевнив, що ситуація з точки зору кількості місць в лікарнях для пацієнтів безпечна.
“Найближчими днями кількість ліжок збільшиться на кілька тисяч”, – сказав він.
Окремо польський прем’єр попросив літніх людей не залишати свої будинки без гострої потреби.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів Італії продовжив до 31 січня режим надзвичайної ситуації в країні через коронавірус COVID-19.