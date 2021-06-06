Про це телеканалу TVN24 повідомив молодший капітан з пожежної охорони у Лодзі Пйотр Висоцький.
Чоловіки обслуговували шахту ліфта, на момент інциденту знаходилися на його даху.
У якийсь момент кабіна зірвалася і впала з п’ятнадцятого поверху. Постраждалим 41 і 42 роки.
“Аварія сталася в одному з кварталів на вулиці Пьотрковська, 203. Двоє чоловіків фарбували шахту ліфта. За незрозумілих причин кабіна, на якій вони стояли, зірвалася з п’ятнадцятого поверху. Постраждалих витягли поранених на рівні -1. Один з постраждалих українців перебував у важкому стані. У другого були менш серйозні травми, в основному лицевого скелета”, – сказав Пйотр Висоцький.
На місці перебувають поліція і прокурор. Причини аварії поки невідомі.
“Наші інспектори теж на місці. Ми розслідуємо обставини аварії і перевіряємо, чи були співробітникам гарантовані умови для безпечного виконання дорученої їм роботи”, – каже Вальдемар Клуча з Державної інспекції праці в Лодзі.
- У березні повідомлялося, що у Польщі у Підкарпатському воєводстві в ДТП потрапив автобус, в якому їхало 10 українців. У результаті аварії одна людина загинула, ще четверо отримали травми.