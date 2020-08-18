Про це повідомляє польське видання Business Insider.

Місцева компанія Biomed Lublin виробляє препарат з антитілами, що містяться в плазмі крові тих, хто одужав від коронавірусу.

“Навіть якщо робота над вакциною буде успішною, цей препарат матиме додатковий ефект. Польща — єдина країна в Центральній і Східній Європі, в якої є технології для виробництва цього препарату. Дія антитіл у плазмі крові має доведений науковий ефект при лікуванні COVID-19”, – повідомив один з розробників препарату, сенатор Гжегож Челей.

Препарат для лікування хворих на COVID-19 випускатиметься у формі розчину в ампулах і вводитиметься внутрішньом’язово шляхом ін’єкції. Виробництво планується завершити за шість тижнів. Перша доза повинна бути введена пацієнту не пізніше, ніж через дев’ять тижнів.

За словами Челея, для випробувань препарату і його розробки було використано понад 150 літрів крові. Крім цього він закликав створити в Європі банки плазми, оскільки кількість антитіл у плазмі тих, що перехворів, знижується за кілька тижнів після одужання.