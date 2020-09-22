Про це повідомляється на офіційному сайті поліції Сілезії.
Образливе повідомлення виявили співробітники головного управління по боротьбі з кіберзлочинністю, після чого встановили особу чоловіка.
“Його слова не мають нічого спільного з культурним вираженням своїх поглядів і є порушенням чинного законодавства”, – йдеться в повідомленні поліції.
Йому висунули звинувачення в публічній образі глави держави (ст.135 ч.2 КК Польщі). Максимальне покарання – три роки позбавлення волі. Наразі чоловіка затримано.
- Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав до суду на керівництво грецького видання Dimokratia, яке опублікувало статтю з образами на його адресу.