Польські правоохоронці затримали 39-річного чоловіка в регіоні Сілезія за образливе повідомлення в соцмережах на адресу президента країни Анджея Дуди. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляється на офіційному сайті поліції Сілезії.

Образливе повідомлення виявили співробітники головного управління по боротьбі з кіберзлочинністю, після чого встановили особу чоловіка.

“Його слова не мають нічого спільного з культурним вираженням своїх поглядів і є порушенням чинного законодавства”, – йдеться в повідомленні поліції.

Йому висунули звинувачення в публічній образі глави держави (ст.135 ч.2 КК Польщі). Максимальне покарання – три роки позбавлення волі. Наразі чоловіка затримано.