Про це повідомляє польський ресурс RMF24. Також про протести інформує агентство Reuters.

Акція проходила напередодні ввечері, 18 листопада.

Демонстрація була організована під гаслом: “Блокада Сейму”, оскільки протестувальники планували блокувати парламент країни.

У зв’язку з цим поліція заздалегідь почала перекривати підходи до будівлі загородженнями, рядами силовиків і поліцейськими авто.

Правоохоронці не підпускали учасників акції до парламенту. У зв’язку з цим учасники протесту рушили на площу Варшавського повстання.

Вони грали на барабанах, танцювали, а також несли плакати з різними гаслами (наприклад, “Жіноче пекло”). Деякі протестувальники палили свічки і фаєри.

Під час акції в центрі Варшави періодично відбувалися сутички з поліцією.

Так, на площі Варшавського повстання протестувальників оточив кордон поліцейських. Правоохоронці застосували сльозогінний газ після спроби прориву оточення. Дісталося і депутату Сейму Магдалені Бєлят, яка була присутня на акції.

У поліції згодом пояснили, що правоохоронців атакувала “група агресивних людей”, тому і були застосовані “засоби прямого примусу, включаючи газ і фізичну силу”.

RMF24 повідомляє про як мінімум кількох затриманих.

Правоохоронці регулярно попереджали протестувальників, що епідемія коронавірусу не завершилася, тому потрібно тримати дистанцію і носити захисні маски.

Як відомо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив, що аборт в разі серйозної й незворотної інвалідності плода або його невиліковного захворювання суперечить Конституції країни.

Таким чином, суд обмежив і без того обмежений перелік випадків, у яких жінки мають змогу зробити аборт. Відтепер аборт у Польщі стане можливим лише у випадках, якщо жінку було зґвалтовано, якщо мав місце інцест, або ж у разі, якщо вагітність несе загрозу для життя жінки.

Рішення суду спровокувало протести в Польщі.

Згодом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які пом’якшать рішення суду.

Фото: Reuters

Фото: PAP

  • Майже 70% поляків підтримують проведення референдуму в країні з питання абортів. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного дослідницьким інститутом IBRiS на замовлення польського видання Onet.pl.