У Варшаві (Польща) знову зібралася масштабна акція протесту проти посилення заборони абортів у країні. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.

Про це повідомляє польський ресурс RMF24. Також про протести інформує агентство Reuters.

Акція проходила напередодні ввечері, 18 листопада.

Демонстрація була організована під гаслом: “Блокада Сейму”, оскільки протестувальники планували блокувати парламент країни.

У зв’язку з цим поліція заздалегідь почала перекривати підходи до будівлі загородженнями, рядами силовиків і поліцейськими авто.

Правоохоронці не підпускали учасників акції до парламенту. У зв’язку з цим учасники протесту рушили на площу Варшавського повстання.

Вони грали на барабанах, танцювали, а також несли плакати з різними гаслами (наприклад, “Жіноче пекло”). Деякі протестувальники палили свічки і фаєри.

Policja @PolskaPolicja 50- metrowym kordonem zamknęła kilkaset osób, narażając nas na złamanie reżimu sanitarnego – niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego. Dowódca nie ma planu, co robić – czeka na decyzje góry. Dramat.#kobietadecyduje #Strajkobiet #StrajkKobiet pic.twitter.com/juk3za2bfr — Maciej Kopiec (@KopiecMaciej) November 18, 2020

📍Dziesiątki radiowozów przed Sejmem, setki funkcjonariuszy policji i Żandarmerii Wojskowej. Parlament nigdy nie był taką twierdzą. @RMF24pl pic.twitter.com/VzCJOx8b7i — Patryk Michalski (@patrykmichalski) November 18, 2020

Під час акції в центрі Варшави періодично відбувалися сутички з поліцією.

Так, на площі Варшавського повстання протестувальників оточив кордон поліцейських. Правоохоронці застосували сльозогінний газ після спроби прориву оточення. Дісталося і депутату Сейму Магдалені Бєлят, яка була присутня на акції.

У поліції згодом пояснили, що правоохоронців атакувала “група агресивних людей”, тому і були застосовані “засоби прямого примусу, включаючи газ і фізичну силу”.

RMF24 повідомляє про як мінімум кількох затриманих.

Правоохоронці регулярно попереджали протестувальників, що епідемія коронавірусу не завершилася, тому потрібно тримати дистанцію і носити захисні маски.

W 0:04 widać jak jedna osoba wyciąga pałkę teleskopową w tłumie. Chwilę później jeden z demonstrantów chce rozbroić tę osobę, bo nie wiadomo było kto to jest (brak opaski na ręce). W odpowiedzi policjant uderzył demonstranta pałką, a potem użyto gazu wobec wszystkich osób. pic.twitter.com/0hPFRtfo4Z — Maciej Jasiński 🏳️‍🌈🏴⚡ (@macieJasinski) November 18, 2020

Policjanci w cywilu zatrzymali kolejną osobę na placu przed TVP podczas protestu. Tłum próbował ją odbić. #strajkkobiet pic.twitter.com/lvaIr1FE5S — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) November 18, 2020

Zdarzenie miało miejsce ok. 22.10. Potem doszło do przepychanki z policją w wąskim przejściu przed hotelem Gromada. pic.twitter.com/6fODecmsq0 — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) November 18, 2020

Як відомо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив, що аборт в разі серйозної й незворотної інвалідності плода або його невиліковного захворювання суперечить Конституції країни.

Таким чином, суд обмежив і без того обмежений перелік випадків, у яких жінки мають змогу зробити аборт. Відтепер аборт у Польщі стане можливим лише у випадках, якщо жінку було зґвалтовано, якщо мав місце інцест, або ж у разі, якщо вагітність несе загрозу для життя жінки.

Рішення суду спровокувало протести в Польщі.

Згодом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які пом’якшать рішення суду.