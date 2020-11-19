Про це повідомляє польський ресурс RMF24. Також про протести інформує агентство Reuters.
Акція проходила напередодні ввечері, 18 листопада.
Демонстрація була організована під гаслом: “Блокада Сейму”, оскільки протестувальники планували блокувати парламент країни.
У зв’язку з цим поліція заздалегідь почала перекривати підходи до будівлі загородженнями, рядами силовиків і поліцейськими авто.
Правоохоронці не підпускали учасників акції до парламенту. У зв’язку з цим учасники протесту рушили на площу Варшавського повстання.
Вони грали на барабанах, танцювали, а також несли плакати з різними гаслами (наприклад, “Жіноче пекло”). Деякі протестувальники палили свічки і фаєри.
Pod siedzibą TVP. #StrajkKobiet pic.twitter.com/0iIVNPiULQ
— Razem w Warszawie (@RazemWarszawa) November 18, 2020
Policja @PolskaPolicja 50- metrowym kordonem zamknęła kilkaset osób, narażając nas na złamanie reżimu sanitarnego – niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego. Dowódca nie ma planu, co robić – czeka na decyzje góry. Dramat.#kobietadecyduje #Strajkobiet #StrajkKobiet pic.twitter.com/juk3za2bfr
— Maciej Kopiec (@KopiecMaciej) November 18, 2020
📍Dziesiątki radiowozów przed Sejmem, setki funkcjonariuszy policji i Żandarmerii Wojskowej. Parlament nigdy nie był taką twierdzą. @RMF24pl pic.twitter.com/VzCJOx8b7i
— Patryk Michalski (@patrykmichalski) November 18, 2020
Під час акції в центрі Варшави періодично відбувалися сутички з поліцією.
Так, на площі Варшавського повстання протестувальників оточив кордон поліцейських. Правоохоронці застосували сльозогінний газ після спроби прориву оточення. Дісталося і депутату Сейму Магдалені Бєлят, яка була присутня на акції.
У поліції згодом пояснили, що правоохоронців атакувала “група агресивних людей”, тому і були застосовані “засоби прямого примусу, включаючи газ і фізичну силу”.
RMF24 повідомляє про як мінімум кількох затриманих.
Правоохоронці регулярно попереджали протестувальників, що епідемія коронавірусу не завершилася, тому потрібно тримати дистанцію і носити захисні маски.
W 0:04 widać jak jedna osoba wyciąga pałkę teleskopową w tłumie. Chwilę później jeden z demonstrantów chce rozbroić tę osobę, bo nie wiadomo było kto to jest (brak opaski na ręce). W odpowiedzi policjant uderzył demonstranta pałką, a potem użyto gazu wobec wszystkich osób. pic.twitter.com/0hPFRtfo4Z
— Maciej Jasiński 🏳️🌈🏴⚡ (@macieJasinski) November 18, 2020
Policjanci w cywilu zatrzymali kolejną osobę na placu przed TVP podczas protestu. Tłum próbował ją odbić. #strajkkobiet pic.twitter.com/lvaIr1FE5S
— Marcin Terlik (@MarcinTerlik) November 18, 2020
Zdarzenie miało miejsce ok. 22.10. Potem doszło do przepychanki z policją w wąskim przejściu przed hotelem Gromada. pic.twitter.com/6fODecmsq0
— Marcin Terlik (@MarcinTerlik) November 18, 2020
Як відомо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив, що аборт в разі серйозної й незворотної інвалідності плода або його невиліковного захворювання суперечить Конституції країни.
Таким чином, суд обмежив і без того обмежений перелік випадків, у яких жінки мають змогу зробити аборт. Відтепер аборт у Польщі стане можливим лише у випадках, якщо жінку було зґвалтовано, якщо мав місце інцест, або ж у разі, якщо вагітність несе загрозу для життя жінки.
Рішення суду спровокувало протести в Польщі.
Згодом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які пом’якшать рішення суду.
- Майже 70% поляків підтримують проведення референдуму в країні з питання абортів. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного дослідницьким інститутом IBRiS на замовлення польського видання Onet.pl.