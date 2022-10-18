Доісторичні кам’яні знаряддя - знайдені в печері у польській печері 50 років тому - визнали одними з найстаріших, які коли-будь виявляли у регіоні.

Про це повідомляє science alert.

Вдалось встановити, що знаряддям праці, знайденим у печері Великий тунель у Малопольщі, від 450 000 до 550 000 років.

Визначення їхньої давності дозволить вченим дізнатись більше про людей, які їх створили, а також про їхню міграцію і проживання у Центральній Європі у доісторичні часи.

Ці часові рамки, ймовірно, означають, що інструменти були виготовлені вимерлим видом людини Homo heidelbergensis, який зазвичай вважається останнім спільним предком неандертальців і сучасних людей. І це означає, що цей регіон був заселений людьми в той час, коли суворий клімат Центральної Європи вимагав значної фізичної та культурної адаптації.

“Для нас це надзвичайно цікавий аспект аналізу”, — пояснила Science in Poland археолог Малгожата Кот з Варшавського університету в Польщі.

“Ми можемо вивчити межі можливостей виживання Homo heidelbergensis і таким чином спостерігати, як вони адаптувались до цих несприятливих умов”, – додав він.

Печера Тунель Велькі була розкопана у 1960-х роках. Археологи знову повернулися на це місце в 2016 році. Шари матеріалу були датовані Голоконом, що приблизно 11 700 років тому, і середнім палеолітом, що тягнеться до 40 000 років тому.

Однак археолог Клаудіо Берто з Варшавського університету вважав, що датування суперечить тому, що він спостерігав. Він дійшов висновку, що кістки тварин, знайдені на цьому місці, майже напевно старші за 40 000 років.

Тому у 2018 році Кот і її команда повернулися в печеру. Вони знову відкрили та розширили одну з траншей, ретельно досліджуючи різні шари матеріалу, накопиченого роками, і збираючи більше кісткового матеріалу для аналізу.

Вони виявили, що верхні шари справді містять кістки тварин, які жили в пізньому плейстоцені та голоцені. Але нижній шар був помітно старшим. Він містив кістки кількох видів, які жили пів мільйона років тому: європейського ягуара Panthera gombaszoegensis; мосбахського вовка – предка сучасних сірих вовків, Canis mosbachensis; і ведмедя Денінгера, Ursus deningeri.

Шар, у якому виявили кістки, також містив докази рубання кременя, зокрема луски кременя, “заготовки”, з яких можна формувати інші знаряддя, і серцевини, з яких їх вибивають. Були й деякі готові знаряддя праці, наприклад ножі.

“Оскільки ці предмети походять з того самого шару, що й кістки, це означає, що їхній вік дуже схожий. Це припущення підтвердили розкопки, проведені в печері в 2018 році. Вони підтвердили розташування шарів, описане дослідниками пів століття тому. Ми також виявили більше відходів виробництва та кісток тварин”, — пояснила Кот.

Раніше, додала вона, у Польщі були відомі лише два місця з інструментами приблизно того самого періоду: Тшебніца та Руско. Але артефакти печери Тунель Велькі відрізняються. Кілька археологічних пам’яток у цьому районі демонструють докази давнього проживання людей, але всі вони знаходяться просто неба.

Знайти артефакти того часу в печері, за словами Кот, дуже несподівано.

“Ми були здивовані, що пів мільйона років тому люди в цій місцевості залишалися в печерах, тому що це були не найкращі місця для табору”, – зазначила вона.

“Вологість і низька температура перешкоджали б цьому. З іншого боку, печера – це природний притулок. Це закритий простір, який дає відчуття безпеки. Ми знайшли сліди, які можуть вказувати на те, що люди, які залишилися там, використовували вогонь, який, ймовірно, допоміг приборкати ці темні та вологі місця”, – додала вона.

Також цікавою була техніка, яка використовується для рубання кременя, знайденого в печері. Ця техніка є найпростішою з тих, що використовувалися стародавніми людьми, і на час створення інструментів вона рідко використовувалася як основний спосіб; зазвичай він використовувався лише на неякісних матеріалах або коли кремінь був дефіцитом.

Лише ще одне місце, Ізернія Ла Пінета в Італії, використовувало цю техніку як основну. Кремінь Tunel Wielki не був поганої якості та не був дефіцитним, оскільки був отриманий місцево. Це також стосується Ізернії Ла Пінета; Знаходження другого місця з такими ж характеристиками може допомогти археологам з’ясувати причину, чому ці стародавні люди використовували цю особливу техніку.

Далі команда сподівається повернутися до печери, щоб спробувати знайти кістки Homo heidelbergensis.