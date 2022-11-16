У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном - це ракета російського виробництва.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву речника МЗС Польщі Лукаша Ясіна.

Як заявив посадовець, о 15:40 (за польським часом) у селі Пшеводув, що у Грубешівському повіті Люблінського воєводства, “упала ракета російського виробництва”.

“Як наслідок загинуло двоє громадян Республіки Польща”, – сказав Ясін.

Водночас ні тип ракети, ні звідки вона була випущена у польському МЗС не уточнили.

У МЗС Польщі також повідомили, що викличуть російського посла для пояснень, яким чином ракета російського виробництва впала на територію Польщі, що призвело до загибелі двох осіб.

“У зв’язку з цією подією міністр закордонних справ професор Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС і вимагав негайних детальних пояснень”, – наголосив Лукаш Ясін.

ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони. Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України, російські ракети також впали на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Після інциденту міністри оборони країн НАТО висловили свою позицію щодо влучання російських ракет на польську територію.

Водночас у США заявили, що поки не мають підтвердження будь-якого ракетного удару по Польщі, проте офіційні особи наразі працюють над тим, щоб з’ясувати, що саме сталося.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після розмови з президентом Анджеєм Дудою про вибух у Польщі 15 листопада заявив, що “важливо встановити всі факти”.

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським у зв’язку зі влучанням, ймовірно, російських ракет поблизу кордону з Україною.

Згодом уряд Польщі ухвалив рішення підвищити готовність деяких військових підрозділів і вирішує, чи вимагати консультацій із союзниками відповідно до статті 4 договору НАТО після ракетних ударів поблизу кордону з Україною, заявив речник уряду Пьотр Мюллер.

Опісля у ЗМІ повідомили, що посли країн НАТО зустрінуться в середу, 16 листопада, на прохання Польщі на основі статті 4 альянсу. Країна вимагає консультацій із союзниками після, ймовірно, російських ракетних ударів поблизу кордону з Україною.