Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву речника МЗС Польщі Лукаша Ясіна.
Як заявив посадовець, о 15:40 (за польським часом) у селі Пшеводув, що у Грубешівському повіті Люблінського воєводства, “упала ракета російського виробництва”.
“Як наслідок загинуло двоє громадян Республіки Польща”, – сказав Ясін.
Водночас ні тип ракети, ні звідки вона була випущена у польському МЗС не уточнили.
У МЗС Польщі також повідомили, що викличуть російського посла для пояснень, яким чином ракета російського виробництва впала на територію Польщі, що призвело до загибелі двох осіб.
“У зв’язку з цією подією міністр закордонних справ професор Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС і вимагав негайних детальних пояснень”, – наголосив Лукаш Ясін.
ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони. Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України, російські ракети також впали на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
Після інциденту міністри оборони країн НАТО висловили свою позицію щодо влучання російських ракет на польську територію.
Водночас у США заявили, що поки не мають підтвердження будь-якого ракетного удару по Польщі, проте офіційні особи наразі працюють над тим, щоб з’ясувати, що саме сталося.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після розмови з президентом Анджеєм Дудою про вибух у Польщі 15 листопада заявив, що “важливо встановити всі факти”.
Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським у зв’язку зі влучанням, ймовірно, російських ракет поблизу кордону з Україною.
Згодом уряд Польщі ухвалив рішення підвищити готовність деяких військових підрозділів і вирішує, чи вимагати консультацій із союзниками відповідно до статті 4 договору НАТО після ракетних ударів поблизу кордону з Україною, заявив речник уряду Пьотр Мюллер.
Опісля у ЗМІ повідомили, що посли країн НАТО зустрінуться в середу, 16 листопада, на прохання Польщі на основі статті 4 альянсу. Країна вимагає консультацій із союзниками після, ймовірно, російських ракетних ударів поблизу кордону з Україною.
- Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Сили протиповітряної оборони України збили близько 70 ворожих ракет із 90, які були випущені.
- Ввечері 15 листопада російські загарбники масовано атакували Україну, було здійснено 85 ракетних ударів.
- 15 листопада відбулась найбільша атака в історії енергетики, від якої постраждали всі регіони України. Найскладніша ситуація на заході України, а також у центральному і північно-східних регіонах.