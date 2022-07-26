Понад 1 млн українців знайшли прихисток у Польщі внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Отримавши прихисток у сусідів, українці не залишилися в боргу та вже працюють на економіку держави.

Про це повідомляє BBC.

“Кажуть, ми беремо на себе якісь витрати, пов’язані з біженцями з України. Ну, то я хочу сказати, що якщо порахувати гроші, які вони витрачають, і податки, які вони платять, то сьогодні я б ризикнув висунути тезу, що Польща не тільки не втрачає через українців, це українці працюють на Польщу”, — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Таку заяву він зробив наприкінці травня, лише через два місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли мільйони українців вимушені були залишити свою державу через небезпеку для себе і своїх родин.

Також за даними Євростату на кінець травня, у Польщі прихисток знайшла найбільша кількість українців серед інших країн Європи — понад 1,1 млн осіб. З них майже половина — діти та молодь. Решта — жінки працездатного віку.

Як зазначає BBC, за оцінками аналітиків, майже 40% переселенців працездатного віку з України вже знайшли офіційну роботу в Польщі, а понад 71% — визнають, що утримують себе самі за власні заощадження або доходи.

Переселенці роблять покупки та винаймають житло, нарощуючи у Польщі споживчий ринок та насичуючи ринок праці.