Про це повідомляє BBC.
“Кажуть, ми беремо на себе якісь витрати, пов’язані з біженцями з України. Ну, то я хочу сказати, що якщо порахувати гроші, які вони витрачають, і податки, які вони платять, то сьогодні я б ризикнув висунути тезу, що Польща не тільки не втрачає через українців, це українці працюють на Польщу”, — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Таку заяву він зробив наприкінці травня, лише через два місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли мільйони українців вимушені були залишити свою державу через небезпеку для себе і своїх родин.
Також за даними Євростату на кінець травня, у Польщі прихисток знайшла найбільша кількість українців серед інших країн Європи — понад 1,1 млн осіб. З них майже половина — діти та молодь. Решта — жінки працездатного віку.
Як зазначає BBC, за оцінками аналітиків, майже 40% переселенців працездатного віку з України вже знайшли офіційну роботу в Польщі, а понад 71% — визнають, що утримують себе самі за власні заощадження або доходи.
Переселенці роблять покупки та винаймають житло, нарощуючи у Польщі споживчий ринок та насичуючи ринок праці.
“Процес облаштування та тимчасової організації життя біженців з України варто визнати винятково плавним та ефективним. Це свого роду соціальний феномен. Гостей з України дуже швидко “поглинула” течія польських буднів”, — зазначив Лукаш Мазуркевич, президент польського аналітичного центру ARC Rynek i Opinia.
- Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі в Україні. Після ухвалення закону полякам дозволятиметься перебувати на теренах нашої країни півтора року.
- У Польщі українців, які працюють дистанційно, звільнили від податків на користь цієї країни. Замість цього вони зможуть їх сплачувати в Україну.
- У травні 2022 року серед держав-членів ЄС, Польща надала найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, які вимушено покинули Україну через повномасштабне вторгнення російських військ.