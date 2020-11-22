У Полтаві члени дільничних виборчих комісій та виборці отримали повідомлення з закликом не йти на вибори.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

“Спостерігачі ОПОРИ зафіксували кілька випадків, коли на мобільні телефони членів дільничних виборчих комісій надходили смс з вимогою не йти на вибори. Номер відправника – невідомий”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за інформацією ОПОРИ, члени виборчкомів отримували такі повідомлення (стилістика збережена): “Не йдіть на дільницю! На отримавших продуктові набори чекає поліція!!!”

Відправник повідомлення — дехто під ніком Poltava.

Заклики отримали члени ДВК ВД № 531145, 531 151, 531 238.

Також смс аналогічного змісту отримали виборці, які голосували на ВД № 531200 і 531230.