Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Повідомляється, що патрульний на службовому автомобілі Skoda Rapid скоїв наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину.
“Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям. Пішохід помер у кареті швидкої допомоги”, – йдеться в повідомленні.
За даним фактом відкрито справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, яке спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Зараз вирішується питання про арешт машини, призначено ряд спеціальних експертиз.
- 30 жовтня близько 16:00 в Києві на Майдані Незалежності сталася масштабна аварія. Автомобіль влетів у натовп і протаранив кілька автомобілів.
- За попередніми даними, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності та в’їхав у натовп. Потім авто виїхало на проїжджу частину, протаранило щонайменше 4 авто і зупинилося. Загинуло двоє людей, ще четверо отримали травми.