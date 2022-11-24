Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Насамперед підключають критичну інфраструктуру. Серед неї водовідведення, водопостачання, теплокомуненерго та лікарні.
У частині міста вже з’явилася вода та запустили 4 котельні. Вони опалюють обласні лікарні.
Електропостачання в області може відновитися вже сьогодні.
Близько 09:00 глава ОВА зазначав, що найближчими годинами почнуть подавати енергію на критичну інфраструктуру. На черзі буде відновлення світла для більшості побутових споживачів.
Станом на ранок доступ до електроенергії мали 15,5 тисяч побутових абонентів і 1,5 тисяч юридичних споживачів колишнього Лохвицького району.
- В НЕК “Укренерго” повідомили, що станом на 11 ранку 24 листопада, енергосистема України поступово відновлюється після вже сьомої атаки РФ на енергооб’єкти.
- 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.
- У Міністерстві енергетики України заявили, що енергосистема держави має стабілізуватися до вечора 24 листопада.