У Полтаві починає з’являтися світло після російського масового ракетного удару 23 листопада. Комунальники починають заживлювати місто.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Насамперед підключають критичну інфраструктуру. Серед неї водовідведення, водопостачання, теплокомуненерго та лікарні.

У частині міста вже з’явилася вода та запустили 4 котельні. Вони опалюють обласні лікарні.

Електропостачання в області може відновитися вже сьогодні.

Близько 09:00 глава ОВА зазначав, що найближчими годинами почнуть подавати енергію на критичну інфраструктуру. На черзі буде відновлення світла для більшості побутових споживачів.

Станом на ранок доступ до електроенергії мали 15,5 тисяч побутових абонентів і 1,5 тисяч юридичних споживачів колишнього Лохвицького району.