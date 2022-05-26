У Полтаві попрощалися з військовослужбовцем Денисом Бондаревим. Церемонія пройшла біля Свято-Успенського кафедрального собору.

Про це повідомила його мати Тетяна Ваценко у Facebook.

Десантник проходив службу на посаді навідника кулеметного відділення вогневої підтримки. 38-річний чоловік загинув 21 травня. Він отримав поранення, несумісні з життям, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу Гуляйполя на Запоріжжі.

Віддали останню шану Денису Бондареву родичі, близькі, місцеві мешканці та військові. Воїн боронив Україну від першого дня широкомасштабного наступу росіян. Його поховали на Затуринському кладовищі з відданням військових почестей.

“Через три місяці розлуки війною я змогла обійняти його лише так”, — розповіла його мати.