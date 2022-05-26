Про це повідомила його мати Тетяна Ваценко у Facebook.
Десантник проходив службу на посаді навідника кулеметного відділення вогневої підтримки. 38-річний чоловік загинув 21 травня. Він отримав поранення, несумісні з життям, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу Гуляйполя на Запоріжжі.
Віддали останню шану Денису Бондареву родичі, близькі, місцеві мешканці та військові. Воїн боронив Україну від першого дня широкомасштабного наступу росіян. Його поховали на Затуринському кладовищі з відданням військових почестей.
“Через три місяці розлуки війною я змогла обійняти його лише так”, — розповіла його мати.
- Нагадаємо, під час тимчасової окупації села Ягідне (Чернігівська область), росіяни вчинили чимало воєнних злочинів. Один з них – викрадення пораненого підлітка, якого незаконно вивезли на територію Білорусі.
- В Україні запустили онлайн-проєкт, де зібрали наслідки російського нападу на Київську область. У віртуальному музеї зображено кадри з шести міст, які постраждали внаслідок війни.