Про це повідомила його мати Тетяна Ваценко у Facebook.

Десантник проходив службу на посаді навідника кулеметного відділення вогневої підтримки. 38-річний чоловік загинув 21 травня. Він отримав поранення, несумісні з життям, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу Гуляйполя на Запоріжжі.

Фото: Тетяна Ваценко

Віддали останню шану Денису Бондареву родичі, близькі, місцеві мешканці та військові. Воїн боронив Україну від першого дня широкомасштабного наступу росіян. Його поховали на Затуринському кладовищі з відданням військових почестей.

“Через три місяці розлуки війною я змогла обійняти його лише так”, — розповіла його мати.

Фото: АрміяInform

Фото: IPT