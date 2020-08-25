Про це повідомляє пресслужба МВС.

“У поліцію міста Полтава 24 серпня надійшла інформація від людини, близько 13:00 по вулиці Соборності невідомий заволодів його автомобілем “Опель”, в салоні якого знаходилися двоє дітей 2012 і 2019 народження”, – йдеться в повідомленні.

На пошуки автомобіля виїхав весь особовий склад міста. Протягом декількох хвилин правоохоронці затримали правопорушника.

“Правопорушник викрав легковий автомобіль, на задньому сидінні якого перебували двоє малолітніх дітей. Після викрадення авто чоловік, намагаючись втекти, ще й скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Протягом декількох хвилин фігуранта наздогнала й затримала поліція. Виявилося, що викрадачем є 20-річний студент, який прибув із Республіки Судан для навчання в одному з вишів Полтави”, – розповіли в поліції.

Фото: Нацполіція

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури слідчими порушено кримінальні провадження за частиною 1 статті 289 (“Незаконне заволодіння транспортним засобом”) та за частиною 2 статті 146 (“Незаконне позбавлення волі двох малолітніх дітей”) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.