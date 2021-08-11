Полтавці можуть безкоштовно отримати квитки на вистави до театрів міста за вакцинування проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації.

“Полтавський академічний обласний театр ляльок та Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр імені М.В. Гоголя дарують 110 квитків на свої вистави. Їх отримають ті, хто вперше робитиме щеплення від коронавірусу”, – повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Зокрема, у суботу в центрі вакцинації в ТРЦ “Київ” даруватимуть 60 квитків на дитячу виставу “Великий льох”, яку покаже театр ляльок.

А у неділю 50 квитків подарує театр імені Гоголя на виставу “Тарас Бульба”, для тих осіб, які отримають перше щеплення в центрі вакцинації в ПД “Листопад”.

Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код чи декларацію з сімейним лікарем.

Нагадаємо, у Дніпрі щепленим проти коронавірусу містянам нададуть безкоштовний проїзд в електротранспорті і метро, а також безкоштовні походи в кіно.