У Кременчуці (Полтавська область) викрито агентурну мережу, яка намагалась виявити і знешкодити установки HIMARS та комплекси С-300. Ще вони "полювали" за складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Агентів викрито у результаті багатоетапної спецоперації. Представники спецслужб РФ намагалися отримати дані про об’єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи Сил оборони, які задіяні у їх захисті.

Зловмисників цікавили позиції ППО С-200, склади БК, реактивні системи HIMARS і далекобійні гаубиці М777. Агенти планували їх знищити через підпал і потім детонацію боєкомплекту. У випадку наявної інформації про значне скупчення військової техніки та чіткі географічні координати – планували передати інформацію для ліквідації через ракетний удар військами РФ.

За знищення озброєння їм пропонували від 20 тисяч доларів. Кошти вони мали отримати на спеціально відкриті банківські картки одразу після успішного виконання завдань.

Співробітники СБУ своєчасно викрили диверсантів. Вони задокументували та припинили злочинні дії учасників агентурної мережі у Кременчуці.

Поплічниками виявилися двоє переселенців зі сходу України. Вони були завербовані представником так званої “МДБ ДНР” Дмитром Зіпіром. Останній координував їх дії з тимчасово окупованого Донецьку. Ще він “доповідав” про їхні результати кадровим співробітникам ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили Зіпіру про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія). Також планується додаткова кваліфікація його злочинів за:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині Донецької області. У СБУ знають про його місцезнаходження. Співробітники спецслужби проводять комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Вирішується питання щодо кваліфікації дій інших співучасників задокументованого злочину.

СБУ ідентифікувала особу співробітника ФСБ РФ, який координував каральні органи у Херсоні. Він займався створенням російського агентурного апарату для розвідувально-підривної діяльності в регіоні.