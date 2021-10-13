Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про зґвалтування жінки на Полтавщині, в якому підозрюють поліціянта.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Як стверджує жінка, вночі у неї вдома, під час спільного застілля її зґвалтували двоє чоловіків. Один з яких – дільничний офіцер поліції. При цьому, за словами заявниці, вона вагітна.

Отримавши цю інформацію, на місце інциденту прибули слідчі та оперативні працівники ДБР. На цей час проводяться невідкладні слідчі дії з метою встановлення усіх деталей події. Призначено ряд спеціальних експертиз.

Водночас вже відбувся огляд жінки судово-медичним експертом та лікарем гінекологом, які ознак вагітності у неї не виявили.

Досудове розслідування розпочато 11 жовтня 2021 року за статтею зґвалтування (ч. 3 ст. 152 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.