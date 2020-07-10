Про це повідомляє видання The Verge.
Проблеми, зокрема, торкнулися таких популярних додатків, як TikTok, Spotify, Tinder, Pinterest, Viber та інших.
Українські користувачі пишуть про те, що також не вантажаться monobank і Privat24.
Користувачі Мережі публікують повідомлення про збої додатків при їх запуску на iPhone і iPad. Також про глобальний збій свідчить інформація на сайті DownDetector.
Додатки можуть завантажитися, якщо перевести пристрій в офлайн-режим.
Згідно з попередніми висновками, проблема виникла через збій Facebook SDK (Software Development Kit). Даний інструмент дозволяє збирати дані про події з додатків і передавати їх у Facebook. В результаті розробники можуть відстежувати та аналізувати дії своїх користувачів.
SDK дозволяє легко інтегрувати веб-сайт або додаток з Facebook. Це, зокрема, дає можливість користувачам залогінитися через профіль у Facebook.
Is anyone else having issues opening…any apps on iPhone? pic.twitter.com/JjEkkojVWa
— Rosie Percy (@rosiepercy) July 10, 2020
У компанії Facebook вже заявили, що розглядають скарги і розбираються в проблемі.
“Ми розслідуємо збільшення кількості помилок в iOS SDK, що призводить до збою деяких додатків”, – відзначили в компанії.
У GitHub розробники пишуть про проблеми зі своїми додатками через Facebook SDK.
Власників Android-смартфонів збій не зачепив.
- Ввечері 6 червня стався масштабний збій в роботі месенджера Telegram.
- У травні в Україні стався збій в роботі мобільного оператора Vodafone, в деяких містах недоступні дзвінки.
- У квітні в роботі частини операцій в мобільному додатку “Приват 24” стався технічний збій.