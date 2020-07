Про це повідомляє видання The Verge.

Проблеми, зокрема, торкнулися таких популярних додатків, як TikTok, Spotify, Tinder, Pinterest, Viber та інших.

Українські користувачі пишуть про те, що також не вантажаться monobank і Privat24.

Користувачі Мережі публікують повідомлення про збої додатків при їх запуску на iPhone і iPad. Також про глобальний збій свідчить інформація на сайті DownDetector.

Додатки можуть завантажитися, якщо перевести пристрій в офлайн-режим.

Згідно з попередніми висновками, проблема виникла через збій Facebook SDK (Software Development Kit). Даний інструмент дозволяє збирати дані про події з додатків і передавати їх у Facebook. В результаті розробники можуть відстежувати та аналізувати дії своїх користувачів.

SDK дозволяє легко інтегрувати веб-сайт або додаток з Facebook. Це, зокрема, дає можливість користувачам залогінитися через профіль у Facebook.

Is anyone else having issues opening…any apps on iPhone? pic.twitter.com/JjEkkojVWa

— Rosie Percy (@rosiepercy) July 10, 2020