У «помаранчевій» зоні карантину знаходиться 15 областей – МОЗ

Станом на 9 жовтня 15 областей України перебувають у "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Рівень захворюваності по країні загалом складає 373 на 100 тисяч громадян.

Найвищий показник захворюваності у Чернівецькій (768 на 100 тисяч), Луганській (768), Херсонській (496) та Харківській (482).

У Києві рівень захворюваності – 244 випадок на 100 тисяч осіб. Поки показники відповідають у “жовтій” зоні епіднебезпеки.

До помаранчевої зони епідемічної небезпеки наразі віднесено Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку та Чернівецьку області.

Напередодні Денис Шмигаль заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу у деяких областях України набирає загрозливого масштабу. Найближчими днями у кількох областях запровадять “червону” зону карантину.