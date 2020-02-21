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У поміщених на обсервацію в «Нових Санжарах» немає ознак хвороби — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що у поміщених на обсервацію в "Нових Санжарах" евакуйованих з Китаю громадян, немає ознак хвороби.

П’ятниця, 21 лютого 2020, 21:05

Про це йшлося в його відеозверненні, опублікованому Офісом Президента.

“Ми підготували безпечні умови перебування в обсервації, врахувавши всі стандарти ВООЗ і практику інших країн, які справили евакуацію громадян з Китаю”, — сказав він.

За словами Зеленського, в “Нових Санжарах” підготовлені всі умови для безпечного перебування евакуйованих громадян, вони знаходиться під цілодобовим наглядом лікарів.

“Наразі ні у кого немає симптомів ГРВІ, в тому числі підвищеної температури. Сьогодні будуть проведені контрольні тести на наявність ознак вірусу. Результати тестів будуть повідомлені найближчим часом. Ситуація стабільна та контрольована”, — запевнив президент.

Також Зеленський закликав українців не панікувати і довіряти здоровому глузду.

“А тому, дорогі українці, наступні два тижні ми повинні з честю пройти цей іспит на зрілість. Повинні зберігати холодну голову та відкрите серце. Довіряйте не гучним заголовкам та фейкам, а логічному мисленню і здоровому глузду”, — додав він.

Раніше повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський пообіцяв притягнути до відповідальності організаторів вчорашніх акцій протесту, пов’язаних з евакуацією громадян з Китаю.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.

Теги: Володимир Зеленський, коронавірус, Нові Санжари, эвакуация

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