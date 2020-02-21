У поміщених на обсервацію в «Нових Санжарах» немає ознак хвороби — Зеленський

Про це йшлося в його відеозверненні, опублікованому Офісом Президента.
“Ми підготували безпечні умови перебування в обсервації, врахувавши всі стандарти ВООЗ і практику інших країн, які справили евакуацію громадян з Китаю”, — сказав він.
За словами Зеленського, в “Нових Санжарах” підготовлені всі умови для безпечного перебування евакуйованих громадян, вони знаходиться під цілодобовим наглядом лікарів.
“Наразі ні у кого немає симптомів ГРВІ, в тому числі підвищеної температури. Сьогодні будуть проведені контрольні тести на наявність ознак вірусу. Результати тестів будуть повідомлені найближчим часом. Ситуація стабільна та контрольована”, — запевнив президент.
Також Зеленський закликав українців не панікувати і довіряти здоровому глузду.
“А тому, дорогі українці, наступні два тижні ми повинні з честю пройти цей іспит на зрілість. Повинні зберігати холодну голову та відкрите серце. Довіряйте не гучним заголовкам та фейкам, а логічному мисленню і здоровому глузду”, — додав він.
Раніше повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський пообіцяв притягнути до відповідальності організаторів вчорашніх акцій протесту, пов’язаних з евакуацією громадян з Китаю.
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту. У поліції відкрили п’ять кримінальних справ через зіткнення в Нових Санжарах.
- #Букви розповідали, як починалися і проходили протести в Нових Санжарах.