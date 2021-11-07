У передмісті стародавнього римського міста Помпеї (нинішня територія Італії) виявили ідеально неушкоджену кімнату, в якій жили раби – вона пролила світло на життя та побут представників цієї соціальної верстви.

Про це пише міжнародна інформаційна агенція The Guardian.

Три дерев’яні ліжка, горщик і дерев’яна скриня з металевими та тканинними предметами були серед предметів, знайдених у тісному житловому приміщенні великої вілли приблизно за 700 метрів на північний захід від міських стін Помпеї. Ця кімната слугувала житлом для, скоріш за все, невеликої родини, яка виконувала повсякденну роботу на віллі.

Єдине природне джерело освітлення на площі 16 квадратних метрів надходило з маленького верхнього вікна. На стінах немає жодних ознак прикрас.

Віллу, якій належить і ця кімната, досліджують вже кілька років. Рік тому тут знайшли рештки, як вважають археологи, слуги та господаря. Це приміщення є одним із найкраще збережених серед усього некрополю, утвореного внаслідок виверження Везувію у 79 році нашої ери.

Габріель Цухтрігель, директор археологічного парку Помпеї, сказав, що відкриття було “унікальним”, особливо тому, що воно дає рідкісне уявлення про “хистку реальність людей, які рідко з’являються в історичних джерелах, написаних майже виключно людьми, що належать до еліти”.

Під ліжками у кімнаті рабів було знайдено деякі речі: великі амфори, які використовувалися для зберігання особистих речей, та керамічні глечики. Три ліжка, одне з яких дитяче, були зроблені з мотузки та дерев’яних дощок.

“Найбільше вражає тісний і нестабільний характер цієї кімнати, яка є чимось середнім між гуртожитком і камерою зберігання”, – сказав Цухтрігель. “Це, безумовно, одне з найбільш захопливих відкриттів у моєму житті як археолога, навіть без наявності великих “скарбів”. Справжнім скарбом тут є людський досвід – у цьому випадку найуразливіших членів стародавнього суспільства. І ця кімната є унікальним свідченням”.

Розкопки на місці вілли розпочалися у 2017 році. Тут було знайдено кілька реліквій, зокрема церемоніальну колісницю та стайню, що містить останки трьох запряжених коней.

Довідка: Виверження Везувію 24 серпня 79 року – одне з найпотужніших вулканічних вивержень за всю історію існування людства. Під час цієї катастрофи загинули три давньоримські міста — Помпеї, Геркуланум та Стабії, а також розташовані у передмістях вілли. Розкопки виявили ці міста під багатометровою товщею лави такими, якими вони були до виверження: вулиці, будинки з повним облаштуванням та люди й тварини, які не встигли врятуватись. І хоч частину будівель встигли розграбувати протягом століть, все-таки більшість із них дають вченим автентичну картину тодішнього життя та культури. Недалеко від Геркуланума у замурованій при виверженні віллі дослідники знайшли унікальну приватну бібліотеку з тисячами сувоїв і рідкісними творами античності. Вони збереглися до наших днів лиш завдяки тому, що в будівлю через затверділу лаву та попіл не проникало повітря.