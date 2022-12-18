Про це інформує Володимир Кудрицький в телемарафоні “Єдині новини”

У зв’язку з похолоданням і зниженням середньодобової температури повітря, очікується дефіцит електроенергії у понеділок, аналогічною була ситуація у неділю, 18 грудня.

Зараз, як повідомив Кудрицький, уже відновили свою роботу всі енергоблоки атомних станцій, які працюють на контрольованій території. Однак, існують ще обмеження мережами, які не здатні видати певну частину своєї потужності у зв’язку із наслідками російських ракетних обстрілів.

“Думаю, що найближчим часом ми зможемо побачити повну потужність 3 атомних станцій в мережі. Через один-два дні ми зможемо ще збільшити обсяги тієї генерації, яка доступна нашим споживачами”, – вважає Володимир Кудрицький.