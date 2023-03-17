Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова високопосадовця ЄС.
Джерело агенції не змогло уточнити, як багато країн можуть приєднатися до угоди про надання Україні боєприпасів. Проте високопосадовець висловив упевненість, що “в понеділок буде багато підписів”, а згодом до ініціативи, ймовірно, долучаться інші держави.
“[Проєктна угода] є основою для Європейського оборонного агентства та його країн-членів, щоб рухатися далі. По суті, це технічне завдання, яке є юридичною основою для руху вперед”, – сказав він.
Зауважимо, що станом на сьогодні європейські партнери надали Україні 350 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів. Втім, українські захисники потребують ще більше, аби утримувати оборону.
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