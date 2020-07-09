У партії колишнього президента Петра Порошенка назвали фейком і фальсифікацією опубліковану нардепом Андрієм Деркачем розмову нібито експрезидента і президента РФ Володимира Путіна.

Про це пресслужба “Європейської солідарності” заявила в коментарі “Українській правді”.

“Протягом шести років фейки є одним із постійних інструментів російської гібридної війни проти України, рівно як і проти особисто Порошенка. Від “розіп’ятого хлопчика у Слов’янську” до “вбивства Петром Порошенком рідного брата”. “Розмова” з Путіним, оприлюднена випускником Вищої школи КДБ, — із цієї ж серії. Це такий же грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито розмови з Байденом…”, – йдеться в коментарі.

У партії Порошенка вважають, що Деркач і прокурор Костянтин Кулик, які на пресконференції в четвер опублікували нібито розмови Порошенка – “учасники кремлівського плану з відбілювання Путіна, зняття з Росії відповідальності за агресію і перекладення її на Україну”.

Також в “Євросолідарності” пишуть, що слова Кулика і Деркача корелюються із заявою генпрокурора Ірини Венедіктової про те, ніби громадяни масово звертаються з заявами на Порошенка.

Зокрема, там пишуть, що юристи, які “обслуговують п’яту колону, протягом останнього тижня обдзвонюють вимушених переселенців і пропонують їм підписувати позови проти Порошенка, який нібито винен у втраті ними майна”.

Всі ці факти в партії колишнього президента називають “частиною спецоперації московської агентури” і “помстою Кремля” Порошенко.

“Це — помста Кремля за те, що Порошенко як президент і верховний головнокомандувач не дозволив Путіну реалізувати в Україні жодної стратегічної мети Кремля”, – підкреслили в “ЄС”.

Також в “ЄС” опублікували уривки з книги колишнього президента Франції й учасника “Нормандської четвірки” Франсуа Олланда.

Олланд писав, що Порошенко “тримався дуже гідно і твердо відстоював свої позиції”. За його спогадами, “багато разів Порошенко і Путін підвищували голос один на одного”, але Порошенко “залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни”.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не знає про записи розмови людей з голосами, схожими на президента Росії Володимира Путіна і тодішнього президента України Петра Порошенка, що з’явилася в інтернеті.

“Я не знаю, що це за публікація, про яку ви говорите. Тобто ви маєте на увазі, що він опублікував запис розмови президента Порошенка з Путіним … Не знаю, взагалі-то ці розмови проходять в закритому режимі, тому я не знаю, як там могли зробити запис. Я не знаю, про що ви говорите, ми не знайомі з цією публікацією”, – сказав Пєсков російським журналістам.

Раніше український депутат Андрій Деркач опублікував у Facebook аудіозапис нібито телефонної розмови президентів від 30 квітня 2015 року.

На записах люди, голоси яких схожі на Порошенка й Путіна, обговорюють Мінський процес, економічні проблеми Донбасу, можливість введення миротворців.

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Порошенко зазначив, що п’ята колона Кремля почала масштабну спецоперацію проти України.

Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з п’ятим президентом України Петром Порошенком у тім, що публікація аудіофайлів розмови Порошенка й ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена має російське коріння.