У партії "Європейська солідарність", коментуючи заяву екс-нардепа Давида Жванії про те, що п'ятий президент Петро Порошенко і його команда захопили владу в 2014 році, заявили, що його слова "суцільний фейк".

Про це повідомила пресслужба “Європейської солідарності” в коментарі “УП”.

“Українці здавна кажуть, що брехнею весь світ обійдеш, а назад не вернешся. Це про заяву Жванії – суцільний фейк. Але з ним таке вже не перший раз. Жванія настільки часто міняв позиції, що цілком логічно виглядає завершення його кар’єри на службі у Кремля”, – заявили в партії.

В “Євросолідарності” додали, що протягом останніх років “Давид Важаєвич рідко буває в Києві, але він частий гість в Росії” і “не тільки для того, щоб взяти участь в телешоу пропагандиста Соловйова”.

“Не читайте все з листочка, пан Жванія. Тому що занадто схоже на Деркача виходить”, – заявили в партії.

Раніше колишній народний депутат і соратник Петра Порошенка Давид Жванія заявив, що п’ятий президент і його команда нібито захопили владу в 2014 році, “купивши” підтримку в Євросоюзі і пообіцявши олігархам вигоди.

“Я також входив в цю групу, яка захопила владу в 2014 році на хвилі народних протестів. Ми фінансували Майдан. Ми підігрівали протестні настрої в ЗМІ. Ми зривали мирні ініціативи влади. Вели сепаратні переговори з депутатами “Партії регіонів”. Вели переговори з іноземними посольствами. У цю групу входили: Мартиненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Кожен з яких долучив свою групу. Наприклад, Турчинов привів Пашинського і Парубія. я готовий дати свідчення органам слідства. Безпосередньо я і міністр закордонних справ Клімкін брали участь в передачі 5 мільйонів євро через посольство України в Німеччині для одного дуже високопоставленого в той час єврочиновника з метою забезпечення підтримки Порошенко в якості кандидата на пост президента України з боку Європейського Союзу. Обставини цього я готовий надати слідчим органам”, – заявив Жванія.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в коментарі “Українській правді” спростував заяву Давида Жванії про те, що під час свого перебування послом в Німеччині Клімкін передавав 5 мільйонів євро високопоставленому єврочиновнику за підтримку Петра Порошенка на виборах з боку Євросоюзу.

“Що ж там коментувати – по-моєму, це досить смішно. По-перше, ніхто в Європі не втручається в справи інших держав. Речі такого політичного масштабу якщо і розглядаються – то розглядаються на рівні канцлера. Звичайно, Меркель ніякого хабара не брала, а я ніякого хабара не передавав. Ви можете уявити, що хтось Меркель передає хабар? Реально такі речі можуть вирішуватися виключно на такому рівні – якщо мова йде про Берлін, то я вважаю, що це натяк на Меркель … я вважаю, що тут і коментувати не варто. Я не знаю, це частина внутрішньої історії або російської історії – запитайте пана Жванію, він повинен коментувати. Меркель хабарів не бере, я хабарів не передаю”, – сказав Клімкін.