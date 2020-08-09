Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

Судно Patra (під прапором Греції) прибуло з єгипетського порту Ель-Дехейла 8 серпня. У складі екіпажу – 22 моряки. Судно відшвартували для карантинної стоянки.

Під час тестування у 11 моряків було виявлено коронавірус. Їх госпіталізували до одного з лікувальних закладів Одеси.

У решти 11 членів екіпажу були взяті проби для проведення аналізу на антитіла. За результатами аналізів буде прийматися рішення про подальші дії.

На час стоянки судно буде під цілодобовою охороною, щоб унеможливити потрапляння на борт сторонніх людей і вихід на берег членів екіпажу.