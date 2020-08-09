У порт міста Южне зайшов суховантаж PATRA (IMO 9607801), прапор Греції, на якому половина команди хвора COVID-19.

Про це повідомляє видання “Думська” з посиланням на директора Лабораторного центру МОЗ України на водному транспорті Миколи Голубятникова.

Судно прийшло з єгипетського порту Ель-Дехейла. На борту – 22 моряків. На рейді в порту з’ясувалося, що кілька людей мають ознаки ГРВІ.

Санітарно-епідемеологіческая служба піднялася на борт і провела медичний огляд і епідрозслідування з взяттям матеріалу на коронавірус. При тестуванні у 11 моряків виявили COVID-19.

Судно пришвартували біля карантинного причалу. Хворих госпіталізують.

Після дезінфекції судна на нього повинен прибути змінний екіпаж.