Про це повідомляє Reuters з посиланням на ліванський військове джерело.
За інформацією видання пожежа виникла на складі, де зберігали масло і шини. Він знаходиться недалеко від того місця, де на початку серпня стався потужний вибух.
Військові заявили, що вони вислали вертольоти для гасіння пожежі. Причини нового спалаху поки невідомі.
- 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа і сильні вибухи. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста були усіяні уламками будівель і склом.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.
- У результаті вибухів загинув один громадянин України – 32-річний Вільям Азар. У момент трагічної події він вийшов з офісу компанії KPMG, щоб їхати додому.