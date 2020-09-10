У Бейруті, столиці Лівану, знову спалахнула сильна пожежа в порту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ліванський військове джерело.

За інформацією видання пожежа виникла на складі, де зберігали масло і шини. Він знаходиться недалеко від того місця, де на початку серпня стався потужний вибух.

Військові заявили, що вони вислали вертольоти для гасіння пожежі. Причини нового спалаху поки невідомі.