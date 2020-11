Про це повідомили в пресслужбі поліції Бельгії.

Вантаж прибув з Гайани в Південній Америці до порту Зебрюгге, а потім до Антверпена. Після цього кокаїн планували переправити через голландський кордон. За попередніми підрахунками, ціна вилученого кокаїну на чорному ринку сягає 450 мільйонів євро.

Операцію з виявлення наркотиків провели в межах викриття злочинного угруповання, яке організувало наркотрафік до Бельгії.

Op 27/10 vond FGP Limburg 11,5ton cocaïne in 5 containers schroot. Dit is wereldwijd de grootste overzeese inbeslagname! Dankzij dit onderzoek hebben we op 1 jaar tijd 14.95 ton zuivere cocaïne afgenomen van een criminele organisatie, goed voor 450 miljoen euro. Ism @FODFinancien pic.twitter.com/gUAnOfkTBY

— Federale Politie (@federalepolitie) November 5, 2020