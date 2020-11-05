Про це повідомили в пресслужбі поліції Бельгії.
Вантаж прибув з Гайани в Південній Америці до порту Зебрюгге, а потім до Антверпена. Після цього кокаїн планували переправити через голландський кордон. За попередніми підрахунками, ціна вилученого кокаїну на чорному ринку сягає 450 мільйонів євро.
Операцію з виявлення наркотиків провели в межах викриття злочинного угруповання, яке організувало наркотрафік до Бельгії.
Op 27/10 vond FGP Limburg 11,5ton cocaïne in 5 containers schroot. Dit is wereldwijd de grootste overzeese inbeslagname! Dankzij dit onderzoek hebben we op 1 jaar tijd 14.95 ton zuivere cocaïne afgenomen van een criminele organisatie, goed voor 450 miljoen euro. Ism @FODFinancien pic.twitter.com/gUAnOfkTBY
— Federale Politie (@federalepolitie) November 5, 2020
За даними BBC, слідчі провели серію обшуків у Бельгії та Нідерландах. Заарештовано декількох підозрюваних. Зокрема, до наркотрафіку причетні капітан порту, три поліціянти, адвокат і кілька осіб із кримінальним минулим.
- У четвер, 29 жовтня, у морському порту “Південний” виявили партію кокаїну, заховану в контейнері з бананами. Її вартість на чорному ринку становить більш як 10 млн доларів. Наркотики прибули в “Південний” на теплоході з вантажем бананів з Еквадору. 45 брикетів з кокаїном заховали у вентиляційних люках одного з контейнерів.