Португальська влада порадили відмовитися від застосування вакцини проти коронавірусу, виробленої компанією AstraZeneca, для громадян старше 65 років.

Про це заявили в міністерстві охорони здоров’я країни, повідомляє Reuters.

“Вакцина AstraZeneca схвалена в якості профілактики COVID-19 у людей у ​​віці 18 років і старше … Поки не будуть доступні нові відомості, вакцина AstraZeneca від COVID-19 повинна переважно використовуватися для людей у ​​віці 65 років і молодше”, – наводить повідомлення відомства.

При цьому в Міністерстві охорони здоров’я країни підкреслили, що вакцинація літніх не повинна бути припинена, якщо AstraZeneca є єдиним варіантом.

Вакцина проти коронавірусу від компанії Novavax успішно пройшла фінальну стадію клінічних випробувань і показала 89,3 % ефективності. Це вакцина на основі білкових субодиниць. Для одного пацієнта потрібні дві дози.

Вакцина від AstraZeneca — це векторна вакцина (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Однак AstraZeneca не вистачає виробничих потужностей, аби забезпечити країни ЄС своєю вакциною, через це постачання скоротили на 60%. Вона так само розрахована на дві ін’єкції одному пацієнтові.