Про це заявили в міністерстві охорони здоров’я країни, повідомляє Reuters.
“Вакцина AstraZeneca схвалена в якості профілактики COVID-19 у людей у віці 18 років і старше … Поки не будуть доступні нові відомості, вакцина AstraZeneca від COVID-19 повинна переважно використовуватися для людей у віці 65 років і молодше”, – наводить повідомлення відомства.
При цьому в Міністерстві охорони здоров’я країни підкреслили, що вакцинація літніх не повинна бути припинена, якщо AstraZeneca є єдиним варіантом.
Вакцина проти коронавірусу від компанії Novavax успішно пройшла фінальну стадію клінічних випробувань і показала 89,3 % ефективності. Це вакцина на основі білкових субодиниць. Для одного пацієнта потрібні дві дози.
Вакцина від AstraZeneca — це векторна вакцина (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Однак AstraZeneca не вистачає виробничих потужностей, аби забезпечити країни ЄС своєю вакциною, через це постачання скоротили на 60%. Вона так само розрахована на дві ін’єкції одному пацієнтові.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, старт вакцинації запланований на лютий.
- Цього ж місяці Україна має отримати також 117 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Її ефективність складає 95%.
- Раніше Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, будуть в першу чергу вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Весь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.