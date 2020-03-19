Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза оголосив надзвичайний стан в країні для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє видання Politico.

Зазначається, що нові заходи почнуться в четвер і триватимуть до 2 квітня, після чого можуть бути продовжені.

Таке рішення дозволить уряду обмежувати пересування людей і призупинити право працівників в сфері охорони здоров’я, цивільного захисту, безпеки цивільного захисту на страйк та відвідування акцій протесту і соціальних або релігійних зібрань

Ребело де Соуза в своєму зверненні до нації підкреслив, що рішення про надзвичайну подію в країні дає можливість діяти швидко, “але це не вакцина і не чудове рішення”.

Раніше повідомлялося, що кількість людей на Землі, які захворіли новим атиповим коронавірусом, перевищила 200 тисяч осіб. Минулої доби в Італії через коронавірус COVID-19 загинули майже 500 осіб. Більш ніж тисяча пацієнтів одужали.