Про це повідомляє видання Politico.
Зазначається, що нові заходи почнуться в четвер і триватимуть до 2 квітня, після чого можуть бути продовжені.
Таке рішення дозволить уряду обмежувати пересування людей і призупинити право працівників в сфері охорони здоров’я, цивільного захисту, безпеки цивільного захисту на страйк та відвідування акцій протесту і соціальних або релігійних зібрань
Ребело де Соуза в своєму зверненні до нації підкреслив, що рішення про надзвичайну подію в країні дає можливість діяти швидко, “але це не вакцина і не чудове рішення”.
Раніше повідомлялося, що кількість людей на Землі, які захворіли новим атиповим коронавірусом, перевищила 200 тисяч осіб. Минулої доби в Італії через коронавірус COVID-19 загинули майже 500 осіб. Більш ніж тисяча пацієнтів одужали.
- Нагадаємо, 17 березня в Україні було зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14. Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області. Від коронавируса COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.
- З 12 березня по 3 квітня в країні введений карантин. Жорсткі заходи діють з 17 березня. Зупинені міжнародні пасажирські перевезення, а також перевезення між містами і областями країні. Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі до 10 осіб в маршрутних таксі, тролейбусах. Масові зібрання також заборонені.