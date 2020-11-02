Про це повідомляє Publico.
Прем’єр-міністр Португалії Антоніо Кошта заявив, що нові обмеження потрібні для того, щоб не допустити зупинки системи охорони здоров’я в країні. Він звернувся до президента Португалії з проханням ввести надзвичайний стан.
Нові заходи, зокрема, стосуються найбільших міст – Лісабона і Порту і торкнуться близько 7 млн жителів країни.
У зв’язку з новими правилами, магазини і ресторани будуть закриватися до 22:00.
Також жителям певних районів з сьогоднішнього дня пропонують залишатися вдома і працювати віддалено, якщо є така можливість.
Заходи будуть переглянуті за два тижні.
Минулої доби у Португалії зафіксували 3062 випадки інфікування коронавірусом і 37 смертей від хвороби.
З початку пандемії в країні офіційно підтверджено більш ніж 144 тисяч випадків COVID-19 і 2544 смертей.
- Раніше повідомлялося, що у Португалії вирішили заборонити поїздки жителів по країні через зростання захворюваності на коронавірус COVID-19. Заборона діятиме протягом п’яти днів.