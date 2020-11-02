У Португалії уряд запровадив нові карантинні обмеження для 121 комуни з 308 у зв'язку з ростом захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє Publico.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніо Кошта заявив, що нові обмеження потрібні для того, щоб не допустити зупинки системи охорони здоров’я в країні. Він звернувся до президента Португалії з проханням ввести надзвичайний стан.

Нові заходи, зокрема, стосуються найбільших міст – Лісабона і Порту і торкнуться близько 7 млн ​​жителів країни.

У зв’язку з новими правилами, магазини і ресторани будуть закриватися до 22:00.

Також жителям певних районів з сьогоднішнього дня пропонують залишатися вдома і працювати віддалено, якщо є така можливість.

Заходи будуть переглянуті за два тижні.

Минулої доби у Португалії зафіксували 3062 випадки інфікування коронавірусом і 37 смертей від хвороби.

З початку пандемії в країні офіційно підтверджено більш ніж 144 тисяч випадків COVID-19 і 2544 смертей.