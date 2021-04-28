Про це заявив президент Португалії Марсело Ребел де Соуза у своєму телевиступі у вівторок, повідомляє агентство Reuters.
Він повідомив, що кількість інфекцій різко знизилося, і країна готується до подальшого ослаблення суворої ізоляції, введеної понад три місяці тому.
Надзвичайний стан, оголошений в середині січня для боротьби з найгіршим на той момент зростанням числа інфекцій у світі, дозволив уряду вжити жорстких заходів для обмеження прав і свобод людей.
“Без надзвичайного стану необхідно зберегти або прийняти всі основні заходи, щоб запобігти проблемам. У разі необхідності я без вагань введу новий надзвичайний стан”, – заявив президент.
Зазначається, що Португалія перейде в стан “лиха”, який все ще дозволяє уряду вводити деякі обмеження для зниження ризику зараження. Однак правила, які воно може ввести, більш обмежені й повинні бути обґрунтовані.
У Португалії понеділок вперше з серпня не було зареєстровано жодного смертельного випадку, пов’язаного з коронавірусом.
Обмеження на ізоляцію почали зніматися в середині березня. Школи, ресторани й кафе, торговельні центри, музеї та інші установи знову відкрилися, але відповідно до суворих правил, щоб знизити ризик зараження.
“Я знаю, що кожне відкриття передбачає велику відповідальність і що прийдешні часи будуть ще більш важкими”, – сказав Ребел де Соуза.
- Раніше повідомлялося, що в Англії вперше з січня послабили обмеження. Зокрема, відкрилися непродовольчі магазини, перукарні, тренажерні зали та паби.